İBB'nin Dolgu Çalışması Bolluca Mavi Göl'ü Kuruttu: Binlerce Balık Can Çekişiyor

Cep telefonu kameraları balıkların çaresizliğini kaydetti

Arnavutköy'de bulunan Bolluca Mavi Göl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dolgu çalışmaları sonucu neredeyse tamamen kurudu. Bölgeye dökülen hafriyat toprağı nedeniyle gölün su dengesi bozuldu ve su seviyesi hızla çekildi.

Su çekilince göl tabanı büyük oranda balçığa dönüştü. Toprak dolumu sonrası oluşan çamur tabakasında, görüntülere yansıdığı üzere binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi veriyor. İşçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen sahnelerde balıkların çamur içinde çırpındığı ve su arayışında olduğu görülüyor.

Oluşan manzara, Bolluca Mahallesi sınırlarında yer alan gölde yapılan dolgu işlemlerinin ekosistem üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Görüntüler, bölgedeki canlı hayatının olumsuz etkilendiğine dair güçlü bir gösterge sunuyor.

İBB tarafından yapılan dolgu çalışması ve ortaya çıkan görüntüler, Mavi Göl'ün giderek kaybolan suyu ve çamur içindeki balıkların çaresizliğiyle ilgili ciddi çevresel kaygılar doğurdu.

Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor