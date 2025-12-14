DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.812.115,88 0,88%

İBB'nin Dolgu Çalışması Bolluca Mavi Göl'ü Kuruttu: Binlerce Balık Can Çekişiyor

Arnavutköy'deki Bolluca Mavi Göl, İBB'nin dolgu çalışmalarıyla suyu çekilerek balçığa döndü; cep telefonu görüntülerine göre binlerce balık oksijensiz kalarak can çekişiyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:54
İBB'nin Dolgu Çalışması Bolluca Mavi Göl'ü Kuruttu: Binlerce Balık Can Çekişiyor

İBB'nin Dolgu Çalışması Bolluca Mavi Göl'ü Kuruttu: Binlerce Balık Can Çekişiyor

Cep telefonu kameraları balıkların çaresizliğini kaydetti

Arnavutköy'de bulunan Bolluca Mavi Göl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dolgu çalışmaları sonucu neredeyse tamamen kurudu. Bölgeye dökülen hafriyat toprağı nedeniyle gölün su dengesi bozuldu ve su seviyesi hızla çekildi.

Su çekilince göl tabanı büyük oranda balçığa dönüştü. Toprak dolumu sonrası oluşan çamur tabakasında, görüntülere yansıdığı üzere binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi veriyor. İşçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen sahnelerde balıkların çamur içinde çırpındığı ve su arayışında olduğu görülüyor.

Oluşan manzara, Bolluca Mahallesi sınırlarında yer alan gölde yapılan dolgu işlemlerinin ekosistem üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Görüntüler, bölgedeki canlı hayatının olumsuz etkilendiğine dair güçlü bir gösterge sunuyor.

İBB tarafından yapılan dolgu çalışması ve ortaya çıkan görüntüler, Mavi Göl'ün giderek kaybolan suyu ve çamur içindeki balıkların çaresizliğiyle ilgili ciddi çevresel kaygılar doğurdu.

Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor

Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'nın 'Su Sigortası' Uludağ'da Alarm: Kar Örtüsü %50 Azaldı
2
Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı
3
Rao Quan Şanlıurfa'da: Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi
4
Antalya'da Aralıkta Deniz Keyfi: Deniz Suyu 20 derece
5
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Yangını Söndürüldü
6
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi
7
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama