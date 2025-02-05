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Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:34
Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 1070 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, otoyolun Üçköprü mevkisinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Durumun ciddiyetini ortaya koyan arama işleminde, araçta ele geçirilen uyuşturucu maddeler dikkat çekti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adalet makamlara sevk edildi ve tutuklandı. Bu durum, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yol kontrolü sırasında 1070 gram sentetik uyuşturucu ele...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yol kontrolü sırasında 1070 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

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