Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, bir yolcu otobüsü ile tır arasında meydana gelen kaza, ulaşımı olumsuz etkiledi. Olay, otoyolun İstanbul istikametinde, Derince ilçesi Yenikent mevkiinde gerçekleşti.

33 BDD 16 plakalı tır, 34 AYR 035 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazanın hemen ardından, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sebebiyle, otoyolun İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların yol kenarına çekilmesiyle beraber trafik akışı tekrar normale döndü.

Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları ve yol güvenliğine önem vermeleri büyük önem taşımakta.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.