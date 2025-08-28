Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı
Kaza ve müdahale
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, İstanbul istikametinde seyreden 52 HB 606 plakalı otomobil, Yayakbaşı mevkisinde devrildi. Sürücünün kimliği öğrenilemedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
