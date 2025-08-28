DOLAR
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Yayakbaşı mevkisinde devrilen 52 HB 606 plakalı otomobilde 6 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti, ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:26
Kaza ve müdahale

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, İstanbul istikametinde seyreden 52 HB 606 plakalı otomobil, Yayakbaşı mevkisinde devrildi. Sürücünün kimliği öğrenilemedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

