Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı'da saat 19.30'da meydana gelen kazada, 41 YF 629 plakalı otomobilin çarptığı Engin K. hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 21:49
Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı'da Feci Kaza

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde, Ankara istikametinde seyreden bir otomobilin yol üzerinde bulunan bir yayaya çarpması sonucu ağır bir kaza meydana geldi.

Kaza Detayları

Kaza, edinilen bilgiye göre saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. F.Y. (33) idaresindeki 41 YF 629 plakalı otomobil, otoyol üzerinde yaya olarak bulunan Engin K. (46)'ya çarptı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve otoyol jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan ilk müdahalede Engin K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler jandarma ekiplerince başlatıldı.

