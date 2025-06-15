Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni: 7'den 77'ye Her Yaştan Mezun Bir Araya Geldi

Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Anadolu Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi mezunları için görkemli bir tören düzenledi. Yunus Emre Yerleşkesindeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in, rektör yardımcıları, öğretim kurulu ve senato üyeleri ile birlikte katılımcılara selam vermesiyle başladı.

Üç Kuşak Mezun Bir Arada

Tören, mezun öğrencilerin salondakilere selam vermesiyle ilerledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, fakültelerin birincileri, mezunlar adına duygusal bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, eğitimin yaşının olmadığını belirterek, "3 kuşak mezunları" ifadesiyle bu gerçeği vurguladı.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 1982 yılından beri yaklaşık 4,5 milyon mezun verdiğini belirterek, "Yaşam boyu öğrenmenin imkanlarını sizlere sunan Anadolu Üniversitesi, uluslararası alanda önemli bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor." sözlerini ifade etti. Ayrıca, Açıköğretim Sistemi'nin eğitimde çağdaş teknolojileri etkin bir şekilde kullanmayı amaçladığını dile getirdi.

Dinamik Süreç ve Global Erişim

Rektör Adıgüzel, "Bugün 81 ilimizde ve 50'ye yakın ülkede Açıköğretim Sistemi üzerinden eğitim gören on binlerce insanımız var. Farklı yaş gruplarından ve statülerden insanlar, zaman ve mekâna bağlı kalmadan yükseköğretim eğitimi alıyorlar." şeklinde konuştu.

Yeni Program ve Fırsatlar

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi üzerinde 51 farklı program sunarak, mezun olan öğrencilerin yeni programlara kayıt olma imkânı sunduğunu belirtti. İlk kez hayata geçirilen Türk Dili ve Kültürü Programı, uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türklere yönelik bir fırsat olarak tanıtıldı.

Tören Sonuçları

Törende, dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri Rektör Adıgüzel ve fakülte dekanları tarafından verildi. Törenin coşkulu son kısmında tüm öğrenciler keplerini havaya fırlatarak zaferlerini kutladı.

Anadolu Üniversitesinde, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi'nden mezun olan öğrenciler için Yunus Emre Yerleşkesindeki spor salonunda tören düzenlendi.

Anadolu Üniversitesinde, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi'nden mezun olan öğrenciler için Yunus Emre Yerleşkesindeki spor salonunda tören düzenlendi.