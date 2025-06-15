DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.102.926,98 -0,72%

Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni: 7'den 77'ye Her Yaştan Mezun Bir Araya Geldi

Anadolu Üniversitesi, mezuniyet töreninde Çocuk ve Açıköğretim Sistemi mezunlarını kutladı; 43 yılda 4,5 milyon mezun verdi.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 15:36
Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni: 7'den 77'ye Her Yaştan Mezun Bir Araya Geldi

Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Anadolu Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi mezunları için görkemli bir tören düzenledi. Yunus Emre Yerleşkesindeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in, rektör yardımcıları, öğretim kurulu ve senato üyeleri ile birlikte katılımcılara selam vermesiyle başladı.

Üç Kuşak Mezun Bir Arada

Tören, mezun öğrencilerin salondakilere selam vermesiyle ilerledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, fakültelerin birincileri, mezunlar adına duygusal bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, eğitimin yaşının olmadığını belirterek, "3 kuşak mezunları" ifadesiyle bu gerçeği vurguladı.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 1982 yılından beri yaklaşık 4,5 milyon mezun verdiğini belirterek, "Yaşam boyu öğrenmenin imkanlarını sizlere sunan Anadolu Üniversitesi, uluslararası alanda önemli bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor." sözlerini ifade etti. Ayrıca, Açıköğretim Sistemi'nin eğitimde çağdaş teknolojileri etkin bir şekilde kullanmayı amaçladığını dile getirdi.

Dinamik Süreç ve Global Erişim

Rektör Adıgüzel, "Bugün 81 ilimizde ve 50'ye yakın ülkede Açıköğretim Sistemi üzerinden eğitim gören on binlerce insanımız var. Farklı yaş gruplarından ve statülerden insanlar, zaman ve mekâna bağlı kalmadan yükseköğretim eğitimi alıyorlar." şeklinde konuştu.

Yeni Program ve Fırsatlar

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi üzerinde 51 farklı program sunarak, mezun olan öğrencilerin yeni programlara kayıt olma imkânı sunduğunu belirtti. İlk kez hayata geçirilen Türk Dili ve Kültürü Programı, uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türklere yönelik bir fırsat olarak tanıtıldı.

Tören Sonuçları

Törende, dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri Rektör Adıgüzel ve fakülte dekanları tarafından verildi. Törenin coşkulu son kısmında tüm öğrenciler keplerini havaya fırlatarak zaferlerini kutladı.

Anadolu Üniversitesinde, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi'nden...

Anadolu Üniversitesinde, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi'nden mezun olan öğrenciler için Yunus Emre Yerleşkesindeki spor salonunda tören düzenlendi.

Anadolu Üniversitesinde, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi'nden...

Anadolu Üniversitesinde, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi'nden mezun olan öğrenciler için Yunus Emre Yerleşkesindeki spor salonunda tören düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Engelli Genç İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi
2
Zeybekci'den Ekonomik İyileşme Vurgusu: 'Türkiye Çarklarını Hızla Dönmeye Başlayacak!'
3
Mardin'de 400 Dekar Buğday Alanı Yanarak Zarar Gördü
4
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı
5
Hatay'da Babanın Kızına Kıydığı Olay: Eşi Yaralı
6
Çalışkan'dan İzmir Belediyesindeki Grev Sürecine İlişkin Önemli Açıklamalar
7
8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda 35 Eser Sergilendi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi