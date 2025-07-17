Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim Sistemi Güçleniyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde Radikal Değişiklik

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin Açıköğretim Sistemi'nde önemli bir yeniliğe imza attı. Rektör Adıgüzel, İktisat ve İşletme fakültelerinin artık Açıköğretim Fakültesi çatısı altında birleşeceğini açıkladı.

Üç Fakülte Tek Çatı Altında Toplanıyor

Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sistemi'nde daha önce 3 fakülte bulunduğunu belirtti: "Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi... Ancak, bir üniversitede 3 açıköğretim fakültesi olmasının bir anlamı yok. Bu değişiklik, üniversitenin Açıköğretim Sistemi'ni güçlendirmek amacıyla yaptıığımız son derece teknik bir düzenlemedir," dedi.

Öğrencilerin Mağduriyeti Söz Konusu Değil

Rektör, değişiklikle birlikte hiçbir bölümün kapatılmadığını, lağvedilen fakültelerin aynı isimli bölümlerinin Açıköğretim Fakültesi'ne bağlandığını vurguladı. Ayrıca, sürecin hiç kimseyi mağdur etmediğinin altını çizen Adıgüzel, "Bunu yaparak biz aslında açıköğretim eğitimi verdiği halde açıköğretim değil gibi diploması veren bu bölümleri, Açıköğretim Fakültesi diploması verecek şekilde düzenlemiş olduk," dedi.

Yeni Öğrenciler İçin Geleceğin Hazırlığı

Ayrıca, Rektör Adıgüzel, yapılan düzenlemenin yalnızca yeni kayıt olacak öğrencileri ilgilendirdiğini, mevcut öğrencilerin diplomalarının İktisat ve İşletme fakültesi şeklinde verileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin Açıköğretim Sistemi'ndeki İktisat ve İşletme fakültelerine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin Açıköğretim Sistemi'ndeki İktisat ve İşletme fakültelerine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.