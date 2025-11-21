Anadolu Üniversitesi'nde Öğrenciler Arası Yemek Hakkı Paylaşımı Başladı

Anadolu Üniversitesi, Yemekhane Bilgi Sistemi'ne eklenen online devir ile öğrencilerin yemek haklarını belirledikleri arkadaşlarına tek tıkla aktarabilmesine imkan tanıdı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:58
Anadolu Üniversitesi'nde Öğrenciler Arası Yemek Hakkı Paylaşımı Başladı

Anadolu Üniversitesi'nde Öğrenciler Arası Yemek Hakkı Paylaşımı Başladı

Anadolu Üniversitesi, yemekhane sistemine öğrenciler arası yemek hakkı paylaşımı özelliğini ekledi. Yeni uygulama sayesinde yemekhanede yemek yiyemeyecek öğrenciler, o güne ait yemek haklarını önceden belirledikleri arkadaşlarına kolayca aktarabiliyor.

Uygulama, hem dayanışmayı güçlendiriyor hem de özellikle yoğun akademik dönemlerde, sınav haftalarında veya şehir dışına çıkılması gereken günlerde yemek hakkının boşa gitmesini önleyerek öğrenci bütçesine katkı sağlıyor. Online devir özelliği sayesinde öğrenciler, diledikleri günün yemek hakkını tek tıkla paylaşabiliyor.

Paylaşım işlemi Yemekhane Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Yeni uygulama kapsamında öğrenciler, belirledikleri beş arkadaşından herhangi biriyle yemek haklarını paylaşma imkânına sahip.

Rektörün Değerlendirmesi

Öğrenciler arası yemek hakkı paylaşımı uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin tüm hizmetlerini öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Anadolu Üniversitesi olarak tüm hizmetlerimizi öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre güncelliyor, kampüs yaşamını kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz Yunus Emre Eğitim-Öğretim Yılı, bize yalnızca akademik bir çerçeve sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Yunus Emre’nin insanı merkeze alan, birlik, gönülden verme ve kardeşlik üzerine kurulu değerlerini kampüs yaşamına yansıtma sorumluluğunu da hatırlatıyor. Bu doğrultuda sosyal destek alanlarını genişleterek 2 bin 600 öğrencimize yemek bursu imkânı sağladık. Ayrıca kampüsümüze kazandırdığımız Öğrenci Lokali ile öğrencilerimize hem bütçe dostu hem de sosyal açıdan zengin bir yaşam alanı sunuyoruz. Bunun yanında üniversite olarak Türkiye’nin en uygun fiyatlı öğrenci yemekhanesi konumumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Yemekhane sistemine eklediğimiz öğrenciler arası yemek hakkı paylaşımı özelliği de bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Öğrencilerimizin herhangi an nedenle yemekhaneye gelemediği günlerde yemek haklarının ziyan olmadan arkadaşlarına kolayca aktarılabilmesi, kampüsümüzde dayanışmayı, paylaşmayı ve öğrenciler arasındaki güçlü bağları destekleyen bir uygulama olacak. Anadolu Üniversitesi olarak, öğrenci dostu yaklaşımımızı güçlendiren tüm bu yeniliklerle kampüs yaşamını daha nitelikli, daha destekleyici ve daha kapsayıcı hâle getirmeye devam edeceğiz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRENCİ ODAKLI HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK YEMEKHANE SİSTEMİNE...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRENCİ ODAKLI HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK YEMEKHANE SİSTEMİNE "ÖĞRENCİLER ARASI YEMEK HAKKI PAYLAŞIMI" ÖZELLİĞİNİ KAZANDIRDI.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRENCİ ODAKLI HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK YEMEKHANE SİSTEMİNE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
3
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
4
Kütahya Turizm Master Planı 2025–2029: Aizanoi Restorasyonu ve Termal Atılım
5
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada
6
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
7
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut