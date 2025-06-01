Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Yarın Başlıyor

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Başlıyor

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. İlk senaryoda, Türk arama kurtarma teşkilatı, okyanusta yanmakta olan ticari bir gemiye yönelik kurtarma faaliyetleri yürütecek.



Tatbikatın Amaçları

Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Özgür Umut Şenduran, tatbikatın amacının arama kurtarma teşkilatlarının eğitimlerini geliştirerek, komuta kontrol sistemlerini denemek ve faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek aksaklıkları tespit etmek olduğunu açıkladı. Albay Şenduran, tatbikata Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan katılım olduğunu belirtti.



İlk ve İkinci Senaryolar

Yarın Ege Denizi'nde gerçekleşecek ilk senaryoda, Türk arama kurtarma bölgesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, içinde düzensiz göçmenler bulunan ticari geminin kurtarılması hedefleniyor. Kurtarılan kazazedelerin, en yakın sağlık tesisine tahliye işlemleri gerçekleştirilecek. Tatbikatın ilk safhasına çeşitli hava ve deniz unsurları katılacak.



İkinci senaryo ise 3 Haziran'da Menemen Dumanlı Dağı'nda icra edilecek. Bu aşamada dağcı grubunun kaybolması üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak ve kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.



Uluslararası Katılım

Tatbikatı toplam 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci takip edecek. Ayrıca, gazetecilere yönelik bilgilendirme toplantısının ardından, tatbikatta kullanılacak ekipmanların sergilendiği bir sergi gezildi.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. Tatbikata ilişkin bilgiler Konak Orduevi'nde düzenlenen basın toplantısında Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Özgür Umut Şenduran tarafından verildi.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. Tatbikata ilişkin bilgiler Konak Orduevi'nde düzenlenen basın toplantısında Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Özgür Umut Şenduran tarafından verildi.