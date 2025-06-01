DOLAR
39,16 0%
EURO
44,47 0%
ALTIN
4.152,82 0%
BITCOIN
4.095.768,06 0,12%

Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Yarın Başlıyor

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi’nde yarın başlayacak ve 11 ülke gözlemci katılacak.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 16:56
Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Yarın Başlıyor

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Başlıyor

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. İlk senaryoda, Türk arama kurtarma teşkilatı, okyanusta yanmakta olan ticari bir gemiye yönelik kurtarma faaliyetleri yürütecek.

Tatbikatın Amaçları

Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Özgür Umut Şenduran, tatbikatın amacının arama kurtarma teşkilatlarının eğitimlerini geliştirerek, komuta kontrol sistemlerini denemek ve faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek aksaklıkları tespit etmek olduğunu açıkladı. Albay Şenduran, tatbikata Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan katılım olduğunu belirtti.

İlk ve İkinci Senaryolar

Yarın Ege Denizi'nde gerçekleşecek ilk senaryoda, Türk arama kurtarma bölgesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, içinde düzensiz göçmenler bulunan ticari geminin kurtarılması hedefleniyor. Kurtarılan kazazedelerin, en yakın sağlık tesisine tahliye işlemleri gerçekleştirilecek. Tatbikatın ilk safhasına çeşitli hava ve deniz unsurları katılacak.

İkinci senaryo ise 3 Haziran'da Menemen Dumanlı Dağı'nda icra edilecek. Bu aşamada dağcı grubunun kaybolması üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak ve kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.

Uluslararası Katılım

Tatbikatı toplam 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci takip edecek. Ayrıca, gazetecilere yönelik bilgilendirme toplantısının ardından, tatbikatta kullanılacak ekipmanların sergilendiği bir sergi gezildi.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin...

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. Tatbikata ilişkin bilgiler Konak Orduevi'nde düzenlenen basın toplantısında Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Özgür Umut Şenduran tarafından verildi.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin...

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk senaryosu yarın Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. Tatbikata ilişkin bilgiler Konak Orduevi'nde düzenlenen basın toplantısında Ege Ordu Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü Albay Özgür Umut Şenduran tarafından verildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde İsim Günü Ayini Düzenlendi
2
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Kuraklık Uyarısı: Türkiye Su Fakiri Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya
3
Şanlıurfa'da Yeğenini Kurtaran Amca Boğularak Hayatını Kaybetti
4
Diyarbakır'da Yangın: 1000 Dekar Buğday ve Arpa Alanı Zarar Gördü
5
İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Hava Destekli Trafik Denetimi
6
Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Yarın Başlıyor
7
Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!