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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adana'da Vatandaşlarla Buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adana'da halkla bir araya gelerek partisi hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 20:17
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adana'da Vatandaşlarla Buluştu

Ağıralioğlu, Adana'da Halkla Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adana'da gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi. Ağıralioğlu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Ülkenin Zor Zamanlarında Yeniden Başlama

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Ağıralioğlu, A Parti'nin ülkenin zor zamanlarında yeniden başlama duygusuyla kurulduğunu ifade etti. Şu sözleri kaydetti: "Anahtar Parti, 85 milyon vatandaşı kendi partisinden bilenlerin partisidir. Bizim partimizin 85 milyon üyesi var. Anahtar Parti, 'Ay yıldızlı al bayrağın altında ben varım' diyen herkesin partisidir."

Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Kentteki programları kapsamında Ağıralioğlu, bir otelde basın mensuplarıyla da bir araya gelerek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Adana'da Yaşar Kemal Kültür...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Adana'da Yaşar Kemal Kültür...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

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