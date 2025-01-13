Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Ana Muhaefetin Elinde Kırmızı Kart Olmaz'

Ağıralıoğlu'ndan Kırmızı Kart Eleştirisi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara kırmızı kart göstermesine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada, "Bu kadar sorunu olan memlekette ana muhalefetin elinde sadece kırmızı kart var. Bu kadar sorunu olan memleketin ana muhalefetinin elinde kırmızı kart olmaz, yönetim mahareti olur, milletin umudu olur." ifadelerini kullandı.

İktidar Sorunları Çözmekte Yetersiz

Ağıralioğlu, ülke sorunlarının çözümünde iktidarın yeterli olmadığını savunarak, "Her türlü imkanı elinde olan, her türlü kudreti ve sorun çözmek anlamında program tatbikatı için kuvveti olan bir iktidarın mazeretleri var" dedi.

Muhalefet Sorunlara Çözüm Üretmiyor

Ağıralioğlu, muhalefetin ve iktidarın yıllardır aynı sorunlar üzerinde tartıştığını ancak bu sorunlara dair çözüm önerileri sunulmadığını belirterek, "Sorunlarımızı çözme kabiliyetimizi yitirmiş olmamız şu anda Türk siyasetinin en büyük sorunudur" görüşünü paylaştı.

Yaşam Standardına Dikkat Çekti

Asgari ücret ve memur maaşlarına yönelik artışları eleştiren Ağıralioğlu, "İnsanlar misafirlerini yemeğe götüremez, çocuklarına harçlık veremez, aldıkları paralarla kira ödeyemez, alışveriş edemez hale geldiler" diyerek yaşam standartlarındaki düşüşe dikkat çekti.