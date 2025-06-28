Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erzincan'da Temaslarda Bulundu

Ağıralioğlu’ndan Erzincan’a Önemli Mesajlar

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erzincan’da yaptığı temaslarla dikkat çekti. Programına Terzibaba Türbesi ziyaret ederek başlayan Ağıralioğlu, daha sonra bir şehitliği ziyaret etti.

Basın Buluşması ve Seçim Mesajları

Ağıralioğlu, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, partisinin 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu vurguladı. Seçime hazır olduklarını belirten Ağıralioğlu, vatandaşların çözülmesini beklediği sorunlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Geleceğe Dair Vizyon

Ağıralioğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Anahtar Parti, Türk siyasetinin geçmiş muhasebelerini doğru yapıp, gelecekte ne yapılacak ne yapılmayacağını iyi bir planla, programla buluşturup önümüzdeki dönemi parti kavgasından çıkaracak bir hassasiyetle yürüyor. Daha iyi bir ülke mümkündür iddiasını merkeze koyuyoruz. Bundan daha zengin, güçlü ve bereketli bir ülke mümkündür. Mümkün değil diyen siyasete rakibiz."

Esnaf Ziyareti ve Halk Buluşmaları

Açıklamanın ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Ağıralioğlu, Müftülük Konferans Salonu’nda düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında Erzincan’da bulunmanın mutluluğunu dile getirdi.

Parti İcraatları ve İl Başkanlığı Açılışı

Daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, yöneticilere hitaben düşüncelerini aktararak görüş alışverişinde bulundu.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Erzincan'da bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu. Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu ve seçime hazır olduklarını söyledi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), Erzincan'da bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu. Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu ve seçime hazır olduklarını söyledi.