Anamurlu Minikler Vuslat Haftası'nda Mevlana'yı Andı

Mersin'in Anamur ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yıl dönümü olan Vuslat Haftası kapsamında anma programı düzenlendi.

Etkinliği düzenleyen kurslar ve program

Program, Değirmencik Burnu, Müberra Mert ve Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an Kursları tarafından hazırlandı. Minik öğrenciler, Mevlana'nın hoşgörü, sevgi ve birlik temalı öğretilerini yaşlarına uygun bir dille öğrendi. Etkinlik, öğrencilerin Mevlana'nın 'yedi öğüdü'nü canlandırdığı kısa gösteriyle başladı ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Müftü Fidan'ın değerlendirmesi

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, 4-6 yaş döneminde verilen manevi eğitimin önemine dikkat çekti. Fidan, Hazreti Mevlana'nın İslam medeniyetindeki yerine vurgu yaparak, 'Hazreti Mevlana büyük bir mütefekkir ve gönül insanıdır. Kur'an ve Sünnet çerçevesinde İslam'ı en güzel şekilde özümsemiş, dinin insanlara ulaştırılması konusunda büyük bir anlayışla görev yapmıştır. Yavrularımızın küçük yaşta Hazreti Mevlana'yı öğrenmeleri ve tanımaları çok önemlidir' dedi.

Fidan, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının erken yaş eğitim vizyonu çerçevesinde düzenlenen tematik etkinliklerin önemine değinerek, çocukların manevi değerleri öğrenerek yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Müftü Fidan, 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözünü hatırlatarak programda emeği geçen öğreticileri ve velileri tebrik etti.

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI 4-6 YAŞ KUR’AN KURSLARINDA MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ’NİN VEFATININ 752. YIL DÖNÜMÜ OLAN VUSLAT HAFTASI KAPSAMINDA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.