Dijital Görselleştirme Eğitimi Tamamlandı — TR72 Projesi'nde Sertifika Töreni

Talas Belediyesi, ORAN ve Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle TR72 projesi kapsamında Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı; sertifikalar verildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:04
Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi Tamamlandı

Talas Belediyesi yürütücülüğünde, ORAN Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği ve Kayseri Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen "TR72 Bölgesinde Çevre Temalı Etkileşimli Müzecilik Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Sertifika Töreni ve Üniversitenin Rolü

Eğitim programının sonunda düzenlenen sertifika töreni, Kayseri Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma odaklı misyonu, disiplinlerarası iş birliği yaklaşımı ve nitelikli insan kaynağı geliştirme hedefleri ile yüksek düzeyde uyum gösterdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, proje sürecine verdikleri değerli katkılar için Talas Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı’na teşekkür ederek, eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları tebrik etti. Rektör Karamustafa, üniversitenin bölgesel kalkınmaya yönelik iş birliklerini artırarak sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Üniversitemiz koordinasyonuyla yürütülen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı.

