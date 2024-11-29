Anayasa Mahkemesi, 5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Türkiye'de önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, mali denetim süreçlerini tamamladığı 5 siyasi parti hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, mahkeme Yükseliş Partisi, Devlet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi ile Uyanış Partisi'nin 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait kesin hesaplarını incelemişti.

Hesapların Kabul Edilmemesi

Yapılan incelemelerin sonucunda, Yükseliş Partisi ile Gelişim ve Demokrasi Partisi'nin 2021, Devlet Partisi'nin 2022, Turan Hareketi Partisi'nin 2020 ve 2021, Uyanış Partisi'nin ise 2021 ve 2022 yıllarına ait hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Yasal İşlem Gerekçeleri

Mahkeme, parti hesaplarında “hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması”, “hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi” ve “inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler” gibi ciddi gerekçelerle yasal işlem yapılmasına karar verdi.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, belgeleri belirlenen sürede sunmayan Devlet Partisi, Uyanış Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Gelişim ve Demokrasi Partisi hakkında da yasal işlem yapılmasını Ankara Valiliği'nden talep etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.