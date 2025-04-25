Anayasa Yargısının Geleceği Sempozyumu'nda İlk Oturum Gerçekleşti

Anayasa Yargısının Geleceği Sempozyumu Başladı

Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği" sempozyumunun açılış oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Saadet Yüksel'den Önemli Vurgular

Açılışta konuşan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Hakimi Prof. Dr. Saadet Yüksel, son 63 yılda Anayasa Mahkemesi ve bu mahkemeye başvuru yollarının, Türkiye'deki tüm bireylerin temel haklarını güvence altına alan vazgeçilmez bir mekanizma haline geldiğini belirtti.

Yüksel, yapay zeka alanındaki gelişmelere de dikkat çekerek, "Yapay zekanın daha doğrudan ve somut faydaları arasında, belirli sorunlara yönelik çözümler geliştirmesi sayılabilirken, bazı yapay zeka uygulamalarının getirdiği sosyal faydalar daha soyut nitelikte kalmaktadır." ifadelerini kullandı. Yüksel, bu bağlamda algoritmaların karar alma süreçlerindeki olumlu etkilerine ve potansiyel ayrımcılık risklerine de vurgu yaptı.

Bireysel Başvuru Sistemi ve Adalete Erişim

Adalete erişim ve başvuru sayısının artışı konularına dikkat çeken Yüksel, bireysel başvuru sisteminin, AİHM'de olduğu gibi Anayasa Mahkemesi için de güçlü bir araç olarak öne çıktığını ifade etti. Yüksel ayrıca, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminin 13. yıl dönümünün kutlanacağını belirtti.

Yüksel, Anayasa Mahkemesi’nin başvuru sayısının artmasının yalnızca yargısal iş yükünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bu kararların uygulanmasında da sorunlar doğurabileceği konusunda uyararak, AİHM'nin pilot karar ve benzeri usuller geliştirmesi gibi önerilere dikkat çekti.

Uluslararası İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Oturum sırasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, diğer konuşmacılara plaket takdim etti. Ayrıca, Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Cezayir Anayasa Mahkemesi ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Program, Irak Federal Yüksek Mahkemesi temsilcisinin Başkan Özkaya'ya plaket takdimiyle sona ererken, tüm katılımcılar birlikte bir aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirdi. Yıl dönümü programı, farklı başlıklardaki sempozyumlarla yarın devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Anayasa Mahkemesi 63. Kuruluş Yıl Dönümü" programı kapsamında "21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği" sempozyumunun açılış oturumu yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Hakimi Prof. Dr. Saadet Yüksel, oturumda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Anayasa Mahkemesi 63. Kuruluş Yıl Dönümü" programı kapsamında "21. Yüzyılda Anayasa Yargısının Geleceği" sempozyumunun açılış oturumu yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Hakimi Prof. Dr. Saadet Yüksel, oturumda konuşma yaptı.