Andhra Pradesh'teki Tapınakta İzdiham: 6 Ölü

Andhra Pradesh'teki Trajik Olayda 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde gerçekleşen bir tapınak festivalinde, izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

Olay, Tirupati kentindeki tapınakta meydana geldi. The Times of India gazetesinin haberine göre, festivale katılmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun akını sırasında izdiham yaşandı.

Olayla İlgili Açıklamalar

Yetkililer, festival alanına giriş esnasında yaşanan bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğunu, yaralıların sayısının ise henüz net olarak belirlenmediğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Başbakanlık Ofisi üzerinden yapılan paylaşımda olay karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Düşüncelerim, yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenler ile birlikte. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Andhra Pradesh yönetimi, olaydan etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor" şeklinde konuştu.