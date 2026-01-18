Ani Sağırlıkta Zaman Kritik: İşitme Kaybında Acil Müdahale Şart

Ani sağırlık hafife alınmamalı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdullah Günen, ani sağırlığın beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve acil müdahale gerektiren bir işitme kaybı olduğunu belirtti. Dr. Günen, birçok hastanın bu tabloyu alerji, sinüzit veya kulak kiri gibi daha basit nedenlere bağlayarak tedaviyi geciktirdiğini, bunun ise tedavi başarısını önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi.

Nedenleri

Op. Dr. Günen, ani sağırlığa yol açabilen faktörlerin çeşitlilik gösterdiğini vurgulayarak şu nedenleri sıraladı: enfeksiyon hastalıkları, baş ve boyun travmaları, otoimmün hastalıklar, iç kulağa zarar veren bazı ilaçlar, damar tıkanıklıkları ve dolaşım bozuklukları, işitme ve yüz siniri çevresindeki beyin tümörleri, MS gibi nörolojik hastalıklar. Ayrıca, iç kulaktaki basınç artışıyla karakterize Menier hastalığı da ani sağırlık nedenleri arasında yer alıyor.

Tanı yöntemleri

Tanıda öncelikle Kulak Burun Boğaz muayenesi yapıldığını belirten Dr. Günen, gerektiğinde nöroloji muayenesi nin de gerekli olabileceğini ifade etti. Kullanılan tetkikler arasında işitme testi, kan tahlilleri, manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve denge testleri bulunuyor.

Tedavi seçenekleri

Dr. Günen'e göre ani sağırlık tedavisinin temel ilacı kortizon. Kortizon genellikle ağızdan uygulanıyor; bazı durumlarda damar yoluyla verilebiliyor ve gerektiğinde kulak zarından orta kulağa enjeksiyon yoluyla da uygulanabiliyor. İltihap varsa antibiyotik verilebiliyor. Kemoterapi veya benzeri ilaçlara bağlı gelişen işitme kaybında ilgili ilaçlar değiştirilebiliyor. Ayrıca basınçlı oksijen tedavisi (hiperbarik oksijen) de tedavi seçenekleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Uyarı

Op. Dr. Abdullah Günen, ani işitme kaybının zaman kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, işitmede ani azalma fark eden kişilerin gecikmeden bir uzmana başvurması gerektiğini vurguladı.

