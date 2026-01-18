Bakan Alparslan Bayraktar: Ekipler 7/24 Kesintisiz Enerji İçin Sahada

Bakan Alparslan Bayraktar, TEİAŞ ekiplerinin kış koşullarında 7/24 sahada çalıştığını; Erzurum 15. Bölge ve 389 saha ekibinin yoğun kar ve fırtınada iletim hatlarını onardığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış şartlarında enerji arz güvenliğini sağlamak için yürütülen saha çalışmalarını paylaştı. Bakanlığın ilgili kuruluşu TEİAŞ, 22 bölge müdürlüğü ile ülke genelinde elektrik iletim hatlarının sorunsuz işlemesi adına kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Erzurum'da zorlu bakım-onarım çalışmaları

Erzurum TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, yoğun kar yağışı ve fırtına koşullarında, ulaşılması güç bölgelerde bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Paletli araçlarla ulaşım

Operasyon merkezine düşen arıza bildirimi ile süreç başlıyor; arızanın yeri ve kapsamı netleştirildikten sonra hava durumu, yol şartları ve erişim güzergahı anlık olarak değerlendiriliyor. Ardından alanında uzman ekipler paletli araçlarla arızanın meydana geldiği noktaya sevk ediliyor.

Hat bileşenleri dron ile kontrol ediliyor

Sahaya ulaşıldığında süreci hızlandırmak ve geniş açıdan değerlendirme yapmak için dron ile ön tespit çalışması gerçekleştiriliyor. Kar ve buz yükü, şiddetli rüzgar ve tipinin zarar verdiği hat bileşenleri tek tek kontrol edilip, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak iletim hattına erişim sağlanıyor. Hattın üzeri temizlenip hasarlı ekipmanlar onarılarak hat yeniden devreye alınmaya hazır hale getiriliyor.

Geniş kapsamlı saha kadrosu

Türkiye genelinde 389 saha ekibi ve bu ekiplerde görevli 2 bin 413 kişilik uzman personel, yılın her döneminde sahada titizlikle çalışıyor.

Bakanın vurgusu

"Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada"

"Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada. Türkiye’nin enerji omurgasını oluşturan elektrik iletim hatlarımızın kış aylarında sorunsuz işlemesi için ülkemizin dört bir yanında planlı bakım, anlık izleme ve hızlı müdahale faaliyetlerini titizlikle yürütüyoruz. Zorlu hava şartlarına rağmen görev başında olan teknik ekiplerimiz, enerji arz güvenliğini en üst seviyede tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor"

