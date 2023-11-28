Anıtkabir Ziyareti Şoku: Tur Otobüsü Çalıntı Çıktı!

Bursa’dan Ankara’ya Anıtkabir ziyareti için yola çıkan 40 yolcu, büyük bir şok yaşadı. Yolcuları taşıyan tur otobüsünün çalıntı olduğu tespit edildi. Yolcular olayın şaşkınlığını yaşarken otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Anıtkabir Ziyareti Şoku: Tur Otobüsü Çalıntı Çıktı!
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir tur firması tarafından düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katıldı. 40 yolcu kapasiteli otobüs, Alper I. yönetiminde Ankara’ya istikametine gitmek üzere yola çıktı. Yolculuğun başlamasından yaklaşık bir saat sonra İnegöl ilçesi girişinde denetime takıldı. Polis ekipleri tarafından durdurulan otobüsün plakasının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

çalıntı-otobüs

Van’dan Bir Hafta Önce Çalınmış 

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otobüsün yaklaşık bir hafta önce Van ilinden çalındığı ve plakasının değiştirildiği belirlendi. Otobüs sürücüsü Alper I. gözaltına alınırken, otobüs emniyetin otoparkına çekildi.

Yolcular Mağdur Oldu 

Otobüsteki yolcuların güvenliği için polis nezaretinde İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline yönlendirilmesi sonrasında, burada eşyalarını alarak otobüsten indirilen yolcular, tur firması yetkililerine durumu bildirdi. Ancak Anıtkabir ziyaretleri hayal kırıklığı ile sona erdiği için yolcular büyük bir tepki gösterdi. Bir süre terminalde bekleyen yolcular, daha sonra tur firması tarafından tahsis edilen başka bir otobüsle evlerine döndü. 

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