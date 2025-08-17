Anız Yakmak Toprağı Çöle Çeviriyor: Doç. Dr. Musa Uludağ Uyardı

GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, anız yakmanın canlı yaşamını yok ederek toprağı "çöle dönüştürdüğünü" belirtti.

Uludağ, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada anız yakmanın toprağa, canlı yaşamına ve doğaya birçok olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Anız yakma yönteminin toprağın üst katmanındaki organik maddeleri tamamen yok ettiğine dikkat çeken Uludağ, ortaya çıkan yüksek ısı nedeniyle tarladaki ve çevredeki pek çok hayvanın telef olduğunu ifade etti.

"Anız yakmak, canlı bir organizma olan ve içinde milyonlarca faydalı bakteri ve canlı bulunan toprağı yakmak anlamına geliyor. Anız yakarak toprağı bir çöle dönüştürüyorsunuz. Tarlayı daha az sürmek, iş gücünden tasarruf etmek için yapılıyor ama bu çok yanlış bir durum. Kesinlikle anız yakılmamalı."

Kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz

Uludağ, hasat sonrası birçok yerde başvurulan anız yakma uygulamasının çevre ve tarım açısından geri dönülemez zararlar verdiğini vurguladı. Anız yakmanın topraktaki doğal döngüyü bozduğunu, verimliliği düşürdüğünü ve tarımın sürdürülebilirliğini sekteye uğrattığını belirtti.

Toprağın su tutma kapasitesinin azaldığını ve erozyon riskinin arttığını kaydeden Uludağ, ekosistemdeki küçük ama kritik önemdeki mikro canlıların yok edildiğini söyledi: "Doğada ayrıştırıcılar diye tanımladığımız, bitkileri ayrıştıran ve toprakta humusu sağlayan canlıları yok ediyoruz. Bu yangınlar ekosistemi bozuyor ve canlıları da yok ederek kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz."

Orman yangınlarına neden oluyor

Doç. Dr. Musa Uludağ ayrıca kuraklık koşullarında anız yangınlarının büyük orman yangınlarını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarının geniş alanları tahrip ettiğini hatırlatan Uludağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok ciddi orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Şehitlerimiz var, çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ateş hem yuvalarımızı ve canımızı yakıyor hem de ormanlarımızı yakıyor. Zaten yüksek sıcaklıklar var, bunun yanında anız yangınlarıyla ormanları daha çok tehlikeye atıyoruz."

Uludağ, toprağın ve doğanın korunması için anızın yakılmaması gerektiğini tekrarladı ve çiftçilere alternatif uygulamalar konusunda bilinçlendirme çağrısında bulundu.

