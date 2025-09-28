Anjelika Akbar Kibyra Antik Kenti'nde Konser Verdi

Piyanist Anjelika Akbar, Burdur'un Kibyra Antik Kenti'nde verdiği konserde izleyicilerin beğenisini kazandı; etkinlikte yöresel sergi ve 41 kıyafetlik defile yer aldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:18
Anjelika Akbar Kibyra Antik Kenti'nde Konser Verdi

Anjelika Akbar Kibyra Antik Kenti'nde Konser Verdi

Etkinlik Detayları

Piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti odeonunda müzikseverlerle buluştu. Konser, Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Kibyra Antik Kenti Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinliklerde ayrıca Burdur çeyiz kültürü, nakış ve kemer sergisi açıldı. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış Medusa Mozaiği'nin bulunduğu odeonda geleneksel Yörük kıyafetleri defilesi düzenlendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, düzenlenen defilenin 41 kıyafetlik olduğunu ve Burdur yöresinin kıyafetlerini araştırıp katılımcılara sunduklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda Anjelika Akbar izleyenlerin beğenisini kazandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada sanatseverleri ve tarih tutkunlarını bir araya getirdiklerini söyledi. Bilgihan, gelecek yıl stadyum ve arenadaki çalışmaların bitmesiyle Kibyra'da daha fazla seyirci ağırlamayı istediklerini kaydetti.

Burdur'da Kibyra Antik Kenti'nde piyanist ve besteci Anjelika Akbar konser verdi. Antalya...

Burdur'da Kibyra Antik Kenti'nde piyanist ve besteci Anjelika Akbar konser verdi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış Medusa Mozaiği'nin bulunduğu odeonda geleneksel Yörük kıyafetleri defilesi yapıldı.

Burdur'da Kibyra Antik Kenti'nde piyanist ve besteci Anjelika Akbar konser verdi. Antalya...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars Digor'da Akraba Kavgası: 5 Kişi Yaralandı
2
Tunus'ta Gösteri: Gazze'de Göçe Zorlanma Reddedildi, Küresel Sumud Filosu'na Destek
3
Kod Adı Kırlangıç TRT 1'de 28 Eylül'de: Teknoloji ve Macera
4
Yalova Adliyesi'ndeki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Ahmet Büyükgümüş Yalova'da: '2028'de Erdoğan'la yola devam' ve AK belediyeciliği
6
TCG Bora Hücumbotu Marmaris'te Ziyarete Açıldı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı