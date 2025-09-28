Anjelika Akbar Kibyra Antik Kenti'nde Konser Verdi

Etkinlik Detayları

Piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti odeonunda müzikseverlerle buluştu. Konser, Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Kibyra Antik Kenti Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinliklerde ayrıca Burdur çeyiz kültürü, nakış ve kemer sergisi açıldı. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış Medusa Mozaiği'nin bulunduğu odeonda geleneksel Yörük kıyafetleri defilesi düzenlendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, düzenlenen defilenin 41 kıyafetlik olduğunu ve Burdur yöresinin kıyafetlerini araştırıp katılımcılara sunduklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda Anjelika Akbar izleyenlerin beğenisini kazandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada sanatseverleri ve tarih tutkunlarını bir araya getirdiklerini söyledi. Bilgihan, gelecek yıl stadyum ve arenadaki çalışmaların bitmesiyle Kibyra'da daha fazla seyirci ağırlamayı istediklerini kaydetti.

