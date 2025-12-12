DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.954,97 -1,76%
BITCOIN
3.938.087,92 -0,76%

Samsun'da cinayet zanlısı Gürcistan'da yakalandı

Samsun’da 4 Temmuz 2023’teki cinayetin zanlısı Kerem Çelikkanat, Gürcistan’da yakalanıp Samsun polisine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:04
Samsun'da cinayet zanlısı Gürcistan'da yakalandı

Samsun'da cinayet zanlısı Gürcistan'da yakalandı

Olay ve yakalama

Samsun'da 2023 yılında bir kişiyi öldürüp Gürcistan'a kaçan 23 yaşındaki katil zanlısı, yakalanarak Samsun polisine teslim edildi.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 4 Temmuz 2023 tarihinde, 1 çocuk babası Burak Kasap (30) kafasından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kasap'ın ölümüyle ilgili E.K. (30) ve T.G.Y. adlı kadın tutuklandı. Olayda silahı kullandığı iddia edilen Kerem Çelikkanat (22) ise kaçtı.

Kerem Çelikkanat, Gürcistan'da karıştığı başka bir olay nedeniyle tutuklandı; cezaevinden tahliye edildikten sonra sınır kapısında Samsun polisi tarafından teslim alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan Çelikkanat, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, ifadelerinde "Olay yerinden korkup kaçtım. Brandalı bir tırın arkasına saklanarak Gürcistan’a gittim" dedi.

Öte yandan, Çelikkanat ile tutuklu bulunan E.K. ve T.G.Y. hakkında açılan dava Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

SAMSUN'DA 2023 YILINDA BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜP GÜRCİSTAN'A KAÇAN 23 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI YAKALANARAK...

SAMSUN'DA 2023 YILINDA BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜP GÜRCİSTAN'A KAÇAN 23 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI YAKALANARAK SAMSUN POLİSİNE TESLİM EDİLDİ.

SAMSUN'DA 2023 YILINDA BİR KİŞİYİ ÖLDÜRÜP GÜRCİSTAN'A KAÇAN 23 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI YAKALANARAK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor
7
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?