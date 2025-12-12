Samsun'da cinayet zanlısı Gürcistan'da yakalandı

Olay ve yakalama

Samsun'da 2023 yılında bir kişiyi öldürüp Gürcistan'a kaçan 23 yaşındaki katil zanlısı, yakalanarak Samsun polisine teslim edildi.

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 4 Temmuz 2023 tarihinde, 1 çocuk babası Burak Kasap (30) kafasından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kasap'ın ölümüyle ilgili E.K. (30) ve T.G.Y. adlı kadın tutuklandı. Olayda silahı kullandığı iddia edilen Kerem Çelikkanat (22) ise kaçtı.

Kerem Çelikkanat, Gürcistan'da karıştığı başka bir olay nedeniyle tutuklandı; cezaevinden tahliye edildikten sonra sınır kapısında Samsun polisi tarafından teslim alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan Çelikkanat, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, ifadelerinde "Olay yerinden korkup kaçtım. Brandalı bir tırın arkasına saklanarak Gürcistan’a gittim" dedi.

Öte yandan, Çelikkanat ile tutuklu bulunan E.K. ve T.G.Y. hakkında açılan dava Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

