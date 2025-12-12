DOLAR
Erzurum'da Yerli Malı Haftası: Celal Akın İlkokulu'nda 7 Bölge ve Savunma Sanayi Sergisi

Erzurum Celal Akın İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği; yurdun 7 bölgesi ve Türk savunma sanayisi eserleri sergilendi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:03
Erzurum Celal Akın İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde yurdun yedi bölgesi ile Türk savunma sanayine ait örnekler öğrencilere tanıtıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de katıldı.

Açılış ve mesaj

Okul girişinde Nasrettin Hoca kılığına giren öğrenci Selim ve Doğu kültürünü temsil eden minik Miray tarafından karşılanan Ekici, öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve programı kurdele kesimiyle açtı. Konuşmasında Ekici, "Etkinlikte Türk Savunma Sanayinin eserlerini, yurdun 7 bölgesindeki yöresel ürünleri gördük. Gurur duyduk" dedi.

Eğitimde motivasyonun önemi

Ekici, eğitimin temel görevlerinden birinin öğrencilere milli bilinci aşılamak olduğunu vurgulayarak "Öğrencilerimize milli bilincini milli ve yerli kavramını, ülkemizde üretilen katma değerleri, farkına vardırabilmek" ifadelerini kullandı. Motivasyonun eğitimde önemine dikkat çeken Ekici, öğrencilerin yerli ürünleri görüp ilham almasının ufuklarını ve hayallerini genişleteceğini belirtti.

7 bölgeden kültür şöleni

Etkinlikte İç Anadolu, Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere ülkenin tüm bölgeleri stantlarla temsil edildi. Kızartmadan haşlamaya, baklagillerden yöresel tatlara kadar pek çok lezzet sergilendi. Minikler, Neşat Ertaş'ı sazı ve sesiyle canlandırdı, Nasrettin Hoca'yı fıkralarıyla canlandıran öğrenciler ilgi topladı; yöresel kıyafetlerle kültürel miras yeniden yaşatıldı.

Erzurum standı

Erzurum'a ayrılan geniş alanda hem kış turizmi hem de kadim kültür ön plana çıkarıldı. Ehram giyen öğrenciler kültürü temsil ederken kayak kıyafeti giymiş bir öğrenci kentin kış sporlarına dikkat çekti. Stantta göyermiş peynir, cağ kebabı, lor dolması, su böreği, Hınıs fasulyesi gibi lezzetler ile şark köşesi ve yün halılar yer aldı. Erzurum standını gezen Ekici, şark köşesine oturup dinlerken " Erzurum kadim bir şehir, hem gastronomik kültürü anlamında hem medeniyet değerleri anlamında hem de kültürel değerlerimiz adında kadim bir şehirdeyiz ve Erzurum Anadolu’nun çatısı, kapısı ve Anadolu’nun tapusu" değerlendirmesinde bulundu.

Türk savunma sanayii sergisi ve hedefler

Etkinlikte ayrıca Türk savunma sanayii eserlerinin modelleri de yer aldı. Öğrencilerin kartondan hazırladığı İha, Siha, Akıncı, Bayraktar ve Kaan modelleriyle miniklere milli gururlar gösterildi. Bu sergiyle öğrencilerin ülkenin teknolojilerini görerek ilham almaları ve gelecekte Türk mühendisi olma hedefi belirlemeleri amaçlandı. Ekici, hafta boyunca il ve ilçeler dahil 20 okulu ziyaret edeceğini belirtti.

