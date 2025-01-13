ANKA III, Mühimmat Atışında Yeni Bir Başarıya İmza Attı

ANKA III, gövde içerisinden gerçekleştirilen mühimmat atışıyla Türkiye'nin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:34
ANKA III, Mühimmat Atışında Yeni Bir Başarıya İmza Attı

ANKA III, Mühimmat Atışında Yeni Bir Başarıya İmza Attı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) tanıttığı ANKA III, gövde içerisinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu önemli gelişme, ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada, 180 knot hızla başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ'ın X hesabından yapılan açıklamada, bu atışın ANKA III'ün operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı. Açıklamada, “Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Görgün: Türkiye'nin Mühendislik Gücünü Kanıtlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, “ANKA III gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı,” dedi. Görgün, ayrıca, “Bu atış, bağımsız savunma sanayii teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor,” diyerek başarıya katkıda bulunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Demiroğlu: Savunma Sanayisinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu da ANKA III'ün bu tarihi başarıyla savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti. Demiroğlu, “Yerli ve milli teknolojilerin gücünü bir kez daha kanıtlayan bu atış, ülkemizin savunma kabiliyetlerini artırma yolunda büyük bir adım.” ifadelerini kullandı.

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