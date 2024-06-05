ANKA III ve HÜRJET Türk savunma sanayisinde kol uçuşu gerçekleştirdi

ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI) paylaşımına göre, Türk savunma sanayisinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

ANKA III ve HÜRJET'in kol uçuşu, toplamda 50 dakika sürdü ve 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi. Bu uçuşla birlikte ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.

ANKA III'ün Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşıyan çalışmaları 2022 yılında başladı ve TAI tarafından 28 Aralık 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirildi. Şu an geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor.