Bist 100
10.350,96 0%
DOLAR
32,22 -1,09%
EURO
35,09 -1,16%
ALTIN
2.425,65 0,04%

ANKA III ve HÜRJET Türk savunma sanayisinde kol uçuşu gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisinin önemli adımlarından biri olan ANKA III insansız hava aracı, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 22:53
ANKA III ve HÜRJET Türk savunma sanayisinde kol uçuşu gerçekleştirdi

ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI) paylaşımına göre, Türk savunma sanayisinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

ANKA III ve HÜRJET'in kol uçuşu, toplamda 50 dakika sürdü ve 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi. Bu uçuşla birlikte ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.

ANKA III'ün Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşıyan çalışmaları 2022 yılında başladı ve TAI tarafından 28 Aralık 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirildi. Şu an geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Gece yarısı 20.000 TL bayram harçlığı onaylandı! Çalışana memura kallavi ödeme

Yüzde 1.29 faizle ev sahibi olmak mümkün! Emlak Konut ucuz konut fitilini yaktı

399.000 TL’ye sıfır araç olur mu demeyin! O marka adeta gemileri yaktı

Emekliye 6 bin TL'lik zam kapağı açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Kontrol manyağı 4 burç belli oldu! Yönetemezlerse çıldırırlar

Emeklinin nakit derdini bitirecek! 60.000 TL şipşak onaylı acil destek!

Gece yarısı 20.000 TL bayram harçlığı onaylandı! Çalışana memura kallavi ödeme

O ürünler 29.90 TL'ye satışa çıktı! Tarım Kredi Market 7 Haziran aktüel ürünler

5 gün içinde bunu yapmayan yandı! Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu

Araç sahiplerine yüzde 50 indirim müjdesi! 81 ilde geçerli olacak

Patlamaya hazır bomba gibi gezen, en sinirli burçlar açıklandı!

Devletten 15 bin 250 TL kurban parası yardımı! Bilmeyenler bin pişman olacak

Yüzde 1.29 faizle ev sahibi olmak mümkün! Emlak Konut ucuz konut fitilini yaktı

399.000 TL’ye sıfır araç olur mu demeyin! O marka adeta gemileri yaktı

Emekliye 6 bin TL'lik zam kapağı açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Asgari ücretliye sabah müjdesi! Tüm çalışan Temmuz'u bekleyecek zam açıklandı