ANKA III ve LGK-82 Mühimmatıyla Hedefe Tam İletim

ANKA III, ASELSAN'ın LGK-82 Mühimmatını Başarıyla Ateşledi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ASELSAN tarafından üretilen LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. Bu önemli gelişme, Türk savunma sanayisinin ulaştığı yeni bir aşamayı gösteriyor.

Türkiye'nin Hava Etkinliği Artıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda ANKA III'ün LGK-82 mühimatını başarıyla kullanmasının, Türkiye'nin havadaki etkinliğini artırdığını vurguladı. Görgün, bu önemli kabiliyet kazanımının, milli mühendislik gücünün ve Türk savunma sanayisindeki kararlı ilerlemenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Başarılar, Güçlü Türkiye İçin

Görgün, başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere projeye katkıda bulunan tüm mühendisleri, teknik ekipleri ve alt yüklenicileri tebrik etti. "Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor," şeklinde belirtti.