ANKA, L-UMTAS Füzesiyle Hedefi 15 Bin Feetten Vurdu

ANKA, ROKETSAN'ın L-UMTAS füzesiyle 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurdu. Savunma sanayisindeki bu başarı uluslararası arenada Türkiye'nin gücünü artırıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:05
ANKA, L-UMTAS Füzesiyle Hedefi 15 Bin Feetten Vurdu

ANKA'dan Etkileyici Başarı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız hava aracı ANKA, ROKETSAN'ın L-UMTAS füzesiyle 15 bin feetten hedefe tam isabetle vurmayı başardı. Bu önemli atışla yerli ve milli savunma sanayimizin potansiyeli bir kez daha gözler önüne serildi.

TUSAŞ'tan Açıklama

Atışa ilişkin detaylar, TUSAŞ'ın sosyal medya hesabında paylaşılırken, belirttikleri gibi, "ROKETSAN'ın milli füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin azmi ile inşa ettiği bir gurur tablosudur. Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarılı atışımızla, Türkiye'nin gücünü göklere yazıyoruz. Yerli teknoloji ile daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz."

Haluk Görgün'den Değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu başarıyı değerlendirirken, ANKA'nın L-UMTAS füzesiyle hedefi tam isabetle vurmasının, yerli ve milli savunma sanayimizin gücünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı. Görgün, "Bu önemli başarıda emeği geçen TUSAŞ ve ROKETSAN çalışanlarını, Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personelini, sanayicilerimizi ve alt yüklenicilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Birlikte, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini daha ileriye taşıyoruz," ifadelerini kullandı.

ANKA'nın Tarihçesi

30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren ve 2017 yılında envantere giren ANKA, zamanla kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri haline geldi. Güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme ve hedef teşhis gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş olan ANKA'lar, gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunabiliyor.

Yerli Teknoloji ve Motor Entegrasyonu

ANKA'nın gelişim sürecinde birçok alt sistemin yerli olarak üretilmesi sağlandı. Bu kapsamda, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 motorlarının ANKA'ya entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

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