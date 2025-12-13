DOLAR
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı

Altındağ Talatpaşa Bulvarı'ndaki Tezveren Sultan Türbesi'ne gece 03:00'te kontrolden çıkan 06 34 PDE 213 plakalı otomobil çarptı; can kaybı yok, türbede hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:36
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı

Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı

Kaza ve müdahale

Kaza, gece 03:00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'ndaki Tezveren Sultan Türbesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 34 PDE 213 plakalı otomobil türbeye çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, türbeyi koruyan demir korkularda ve etrafındaki beton bariyerlerde ile çarpan araçta hasar oluştu.

Daha önce de benzer kazaların yaşandığı türbede, ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanığının ifadesi

Tolga Kurt olayla ilgili, "Kaza sabaha karşı olmuş. Araçta 2 kız 2 erkek varmış. Alkollü değillermiş. Sürücü sanırım türbenin olduğu yeri yol zannetmiş. O nedenden dolayı kazayı yapmış. Daha sonra çekici geldi. Aracı olduğu yerden kaldırdı. Gece karanlık olduğu için sürücü muhtemelen türbeyi görmedi. Bu buradaki ilk kaza değil. Aynı kazalar daha önce de olmuştu. Burada evliyalardan birisi yatıyor. Belli ki alkollü veya hızlı araç kullananları sevmiyor. Bir de bu yolda uyarı ışıkları yok. O yüzden de sürücüler süratle ilerliyor ve türbe de kör noktada olduğundan dolayı görmüyorlar. Türbede de hasar oluştu. Öndeki taş aracın içeriye girmesini engellemiş. Demirler ve öndeki taşlarda hasar var" dedi.

TÜRBENİN ETRAFINDA KAZADAN DOLAYI HASAR OLUŞTU.

TÜRBENİN ETRAFINDA KAZADAN DOLAYI HASAR OLUŞTU.

TÜRBENİN ETRAFINDA KAZADAN DOLAYI HASAR OLUŞTU.

