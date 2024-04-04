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Ankara aynı başkanla devam dedi: Mansur Yavaş mazbatayı aldı

Yerel seçimlerde tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş, bugün (4 Nisan) mazbatasını aldı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 13:59
Ankara aynı başkanla devam dedi: Mansur Yavaş mazbatayı aldı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mansur Yavaş, rakibi AK Partili aday Turgut Altınok’u yüzde 28.76 bir fark ile geri bırakarak yeniden seçildi. Seçimlerde yüzde 60.44 oy oranına sahip olan Başkan Mansur Yavaş, bugün mazbatasını aldı.

Anakara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, Mazbatasını aldıktan sonra “Ankara bizi hizmet için seçmiştir. Gelin hep birlikte hizmet edelim” çağısını tekrarladı. Yavaş, “Yaptığım 5 yıllık hizmet sonrasında, bana güvendiklerini rekor oylarla gösteren Ankara halkına teşekkür ederim. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlere devam edeceğiz. Hesap verebilen bir belediye olacağız. Bu para halkın parasıdır. Ankara bu konudaki güvenini verdiği oylarla ortaya koydu. İnşallah bize güvenenlerin başını öne eğmeyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Ankara’yı, Atatürk’ün bize emanet etmiş olduğu şekilde, dünya başkentleri ile yarışır bir şehir haline getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Göreve gelir gelmez kadınlara destek

Ankara’da ikinci kez belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş, bugün bir duyuruda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ayda bir kez olmak üzere kadınlar için ücretsiz hijyenik ped desteği sağlayacak.

Yavaş, seçim öncesinde de sosyal destek alan ve 30 yaşını geçmemiş olan kadınlar için HPV aşısını ücretsiz yapacaklarını da ifade etmişti.

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