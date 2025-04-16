Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Ankara Batı Adliyesi'nde, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Metin Selçuk başkanlığında düzenlenen toplantıya, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Başsavcı Vekili Faruk Kaynak, İl Müftüsü Hasan Çınar ve İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe katıldı.

Toplantının İçeriği

Toplantıda, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün kurul çalışmalarına dair sunumunun ardından, bağımlılıkla mücadelede Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önleyici, yönlendirici ve yargısal süreçlerdeki rolü anlatıldı. Ayrıca, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmalar da gündeme alındı.

Başsavcı Gökçe'den Önemli Vurgular

Başsavcı Mustafa Gökçe, hem uyuşturucu kullanıcılarına hem de ticaretini yapanlara yönelik yapılan kanuni yaptırımların kararlılıkla uygulandığını belirtti. Gökçe, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik mücadelemiz sürecek. Ancak bu sürecin sadece ceza adalet sistemi içinde yürütülmesi yeterli değildir. Asıl olan, bireylerin bu sürece hiç dahil olmadan, önleyici ve koruyucu çalışmalarla desteklenmesidir. Bağımlılıkla mücadelenin sadece cezai yaptırımlarla değil, rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma süreçleriyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz."

Denetimli Serbestlik Çalışmaları

Gökçe, denetimli serbestlik sisteminin infaz sisteminin bir parçası olduğunu belirterek, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması yönünde önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

El Yapımı Ürünler Sergisi

Toplantının ardından, Ankara Batı Denetimli Serbestlik ve Ankara Denetimli Serbestlik müdürlükleri yükümlüleri tarafından hazırlanan el yapımı ürünler sergilendi.

Ankara Batı Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk (sol 2) başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe (sağ 2), Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Kaynak (sağda) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (solda) katıldı.

Ankara Batı Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk (sol 2) başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe (sağ 2), Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Kaynak (sağda) ve Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (solda) katıldı.