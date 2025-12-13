DOLAR
Ankara Beypazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beypazarı Koyunağlı Mahallesi'nde otomobilin devrilmesi sonucu yönetim kurulu üyesi Ekrem Ertürk hayatını kaybetti, 3 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:39
Koyunağlı Mahallesi'nde otomobil devrildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Koyunağlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kazaya, Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'ın yönetimindeki 06 BCB 01 plakalı araç karıştı. Araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan yönetim kurulu üyesi Ekrem Ertürk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan Vedat Yıldız, Turgut Uysal ve sürücü Ömer Ercan ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sevk edilen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

