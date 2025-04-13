Ankara Beypazarı'nda Yılkı Atları Karla Kaplı Yaylalarda Görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı İlçesinde Yılkı Atları Görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 1650 rakımlı Karaşar, Nallıkaşı, Ahlatlık ve Burgaz bölgelerinde yılkı atları dikkat çekici şekilde görüntülendi. Etkili olan kar yağışının ardından alanlarda sürüler halinde otlayan yılkı atları, karla kaplı yaylalarda yiyecek bulma mücadelesi veriyor.

Bölgedeki Yılkı Atlarının Durumu

Yılkı atlarının sayısının arttığı gözlemlenirken, bu sevimli hayvanlar karla kaplı alanlarda ot bulmaya çalıştı. Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, bu yılkı atlarının bölgenin adeta simgesi haline geldiğini vurguladı. Gürlek, "Atları mahalle halkı olarak yakından takip ediyoruz. Ancak, karda kışta yem bulmada zorlanan atlar, karın altında ot bulmaya çalışıyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, doğaya yem bıraktığı gibi bu alanlara da yem ve ot bıraksalar, atlar ot bulmada sıkıntı yaşamazlar." dedi.

Bu görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini ve yerel yaşamın bir parçası olan yılkı atlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları görüntülendi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından, sürüler halinde gezen yılkı atları yaylalarda yiyecek bulmaya çalıştı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları görüntülendi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından, sürüler halinde gezen yılkı atları yaylalarda yiyecek bulmaya çalıştı.