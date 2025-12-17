DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,24%
ALTIN
5.930,51 -0,2%
BITCOIN
3.724.548,42 0,54%

Ankara Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: 'Anlık Sinir' İddiası

Ankara Çamlıdere'de 11 Aralık'ta dört aracın kundaklanmasıyla ilgili tutuklanan şüpheliler, olayın 'anlık sinir' sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:35
Ankara Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: 'Anlık Sinir' İddiası

Ankara Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: 'Anlık Sinir' İddiası

Olayın Detayları

Olay, 11 Aralık tarihinde Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 4 araç kundaklandı. Olayın merkezinde ise Hakan Özdemir (39), iki kardeşi ve arkadaşları bulunuyor.

Özdemir'in İddiaları

Hakan Özdemir, evine dönerken husumetli olduğu mahalle muhtarı H.S. ve oğlu A.O.S. tarafından önünün kesildiğini, ikili tarafından öldüresiye darbedildiğini öne sürdü. Özdemir, telefonla kayda almaya çalıştığını, muhtar ve oğlunun telefonuna el koyup cihazı kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Özdemir yaptığı açıklamada, yaşananların su taleplerinin reddiyle başladığını anlattı. Belediyeden ve muhtardan tankerle su istediklerini, talebin reddedildiğini, sinirlendiği için sosyal medya paylaşımı yaptığını ve bunun üzerine muhtarın kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Kardeşlerin Eylemi ve Tutuklama

Özdemir, dayak yediğini ve hastaneye götürüldüğünü, kardeşleri Talip Özdemir ve İbrahim Özdemir ile arkadaşları Yılmaz Verenbaş'ın konuşmak için muhtarın evine gittiklerini, evde kimseyi bulamayınca muhtarın önündeki ATV, minibüs, otomobil ve kamyonetin üzerine mazot döküp ateşe verdiklerini iddia etti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin Tepkisi

Özdemir'in annesi Emine Özdemir, oğlunun dövüldüğünü, karşı tarafın kendilerini arayıp tehdit ettiğini ve köyü terk etmelerini istediğini söyledi. Emine Özdemir, iki evladının cezaevinde olduğunu, psikolojilerinin bozulduğunu ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yetkililerin incelemesi ve adli süreç sürüyor.

HAKAN ÖZDEMİR VE EMİNE ÖZDEMİR

HAKAN ÖZDEMİR VE EMİNE ÖZDEMİR

HAKAN ÖZDEMİR

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
6
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü
7
Büyükçekmece Emanet Soygunu: İngiltere’ye Kaçan Erdal T. ve Eşi İçin Kırmızı Bülten

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi