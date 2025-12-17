Ankara Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: 'Anlık Sinir' İddiası

Olayın Detayları

Olay, 11 Aralık tarihinde Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 4 araç kundaklandı. Olayın merkezinde ise Hakan Özdemir (39), iki kardeşi ve arkadaşları bulunuyor.

Özdemir'in İddiaları

Hakan Özdemir, evine dönerken husumetli olduğu mahalle muhtarı H.S. ve oğlu A.O.S. tarafından önünün kesildiğini, ikili tarafından öldüresiye darbedildiğini öne sürdü. Özdemir, telefonla kayda almaya çalıştığını, muhtar ve oğlunun telefonuna el koyup cihazı kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Özdemir yaptığı açıklamada, yaşananların su taleplerinin reddiyle başladığını anlattı. Belediyeden ve muhtardan tankerle su istediklerini, talebin reddedildiğini, sinirlendiği için sosyal medya paylaşımı yaptığını ve bunun üzerine muhtarın kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Kardeşlerin Eylemi ve Tutuklama

Özdemir, dayak yediğini ve hastaneye götürüldüğünü, kardeşleri Talip Özdemir ve İbrahim Özdemir ile arkadaşları Yılmaz Verenbaş'ın konuşmak için muhtarın evine gittiklerini, evde kimseyi bulamayınca muhtarın önündeki ATV, minibüs, otomobil ve kamyonetin üzerine mazot döküp ateşe verdiklerini iddia etti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin Tepkisi

Özdemir'in annesi Emine Özdemir, oğlunun dövüldüğünü, karşı tarafın kendilerini arayıp tehdit ettiğini ve köyü terk etmelerini istediğini söyledi. Emine Özdemir, iki evladının cezaevinde olduğunu, psikolojilerinin bozulduğunu ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yetkililerin incelemesi ve adli süreç sürüyor.

HAKAN ÖZDEMİR VE EMİNE ÖZDEMİR