Ankara Çankaya'da su kesintisi: Kesikköprü Barajı boru arızası

Ankara'da Çankaya'da Su Kesintisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması nedeniyle su kesintisi uygulandığını açıkladı. Yoğun su tüketimi sonucu İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesinin düşmesi, P3 Pompa İstasyonu'na su akışının sağlanamamasına

Kesintinin Süresi

Açıklamaya göre kesinti bugün saat 20.20'de başladı ve yarın 08.00'de sona erecek. Depolama çalışmaları ve yoğun tüketim nedeniyle Çankaya ilçesinde su temininde aksaklıklar yaşanmaktadır.

Etkilenen Mahalleler

Akpınar, Anıttepe, Arka Topraklık, Aşağı İmrahor, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Beytepe, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cebeci, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çiğdem, Çukurambar, Devlet, Dilekler, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, Ellinciyıl, Emek, Ertuğrulgazi, Erzurum, Esatoğlu, Eti, Fakülteler, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İleri, İlkadım, İlkbahar, İlker, İncesu, İşçi Blokları, Karapınar, Karataş, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kızılırmak, Kocatepe, Konutkent, Korkutreis, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Mebusevleri, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mustafa Kemal, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Orta İmrahor, Osman Temiz, Ön Cebeci, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sağlık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Söğütözü, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Topraklık, Umut, Yakupabdal, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, 100. Yıl, Zafertepe mahalleleri etkilenecektir.

ABB'den Açıklama

Açıklamada, boru arızasında yaşanan aksaklık giderildikten sonra normale dönüş sağlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca ASKİ'nin barajlardaki doluluk oranıyla ilgili olarak su kesintisi yapmayı planlamadığı ifade edildi.