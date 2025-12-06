Ankara Çevreyolu'nda Otomobil Tırın Altına Girdi: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Eryaman mevkiinde gece saatlerinde korkunç kaza

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde meydana geldi.

Süratli olduğu iddia edilen sürücü B.K. yönetimindeki 06 KLS 68 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerek yaklaşık 300 metre sürüklendi ve araçta yangın çıktı.

Kazada otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken, M.C. ağır yaralandı.

Kaza sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımıyla kaldırılarak otomobil araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştıkları yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili adli ve teknik inceleme başlatıldı.

