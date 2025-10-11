Ankara Çubuk'ta Oto Tamircisi İş Yerindeki Araçta Ölü Bulundu

Çubuk'ta oto tamircisi Yaşar Resim (25), iş yerindeki çalışır haldeki araçta ölü bulundu; egzoz gazından zehirlenme değerlendirmesi, cenaze Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:09
Olayın Detayları

Ankara'nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir oto tamirhanesinin sahibi Yaşar Resim (25), iş yerindeki araçta ölü halde bulundu.

Yakınları, kendisinden haber alamayınca dükkanına geldi. İçeri girdiklerinde yoğun egzoz dumanı ile karşılaşan yakınları, çalışır vaziyetteki araç içinde Resim'in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Resim'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayda egzoz gazından zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen genç teknisyenin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Resim'in iş yerini yaklaşık bir ay önce devraldığı öğrenildi.

