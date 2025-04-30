Ankara'da 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Vali Şahin, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen motosikletli polis timlerinin göreve çıkış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yarın düzenlenecek olan kutlamalarda tüm kolluk kuvvetlerinin müteyakkız durumda olduğunu ifade eden Şahin, Ankara'da 3 ayrı noktada kutlamaların gerçekleştirileceğini belirtti. Vali Şahin, ayrıca yarın yaklaşık 9 bin 900 personelin vatandaşların huzuru için görev alacağını aktardı.

Vali Şahin, kış şartlarında otomobilleriyle görev yapan motosikletli polis timlerinin, mevsim şartlarının el vermesiyle birlikte motosikletlere geçiş yapacağını açıkladı. Polis ekiplerine başarılar dileyen Vali Şahin, Narko-Kapan Ankara Operasyonu hakkında da bilgi verdi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, Ankara merkezli 14 ilde 4 bin 750 personel ve 1500 ekip ile 761 şüphelinin tespit edildiğini belirterek, bunlardan 729’unun yakalandığını ve 692 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Şahin, Nisan ayı boyunca yapılan asayiş çalışmalarını da paylaştı. 1-28 Nisan tarihlerinde toplam 3 bin 995 kişi yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, kimlik denetimi yapılan 6 bin 603 kişiden 114 düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildirdi.

Siber suçlarla ilgili yapılan incelemeler neticesinde 2 bin 314 hesapta suç unsuru tespit edildiğini ve 12 operasyon sonucunda 16 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 50 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 29'u tutuklandı.

Ayrıca, yalnızca narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1218 operasyon gerçekleştirildi ve 2 bin 122 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 829'unun tutuklandığını vurgulayan Şahin, terörle mücadele kapsamında ise 8 operasyon yapıldığını kaydetti.

Tüm bu açıklamaların ardından motosikletli polis timleri gösteri düzenleyerek, güvenlik tedbirlerinin artışını sergiledi.

Kış şartlarında otomobilleri ile görev yapan motosikletli polis timlerinin mevsim şartlarının el vermesi ile artık motosikletleriyle göreve başlıyor. Başkent Millet Bahçesi'nde Motosikletli Polis Timleri Amirliğince düzenlenen "Motosikletleriyle Göreve Çıkış Töreni" düzenlendi. Motosikletli Polis Timleri törende gösteri düzenledi.

Kış şartlarında otomobilleri ile görev yapan motosikletli polis timlerinin mevsim şartlarının el vermesi ile artık motosikletleriyle göreve başlıyor. Başkent Millet Bahçesi'nde Motosikletli Polis Timleri Amirliğince düzenlenen "Motosikletleriyle Göreve Çıkış Töreni" düzenlendi. Motosikletli Polis Timleri törende gösteri düzenledi.