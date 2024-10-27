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Ankara'da 1 Milyon Lira Değerinde Altın Soygunu

Ankara'da kuyumcudan altın çalan 3 zanlı yakalandı. Soygun sırasında silah tutukluk yaptı, ardından geri iade edildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 08:15
Ankara'da 1 Milyon Lira Değerinde Altın Soygunu

Ankara'da Kuyumcusundan 1 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kuyumcuya düzenlenen soygun olayı gündeme oturdu. 25 Ekim tarihinde saat 20.39'da, kapanış öncesinde dükkanının kapısında bekleyen kuyumcu, bir şüphelinin silahla tehdidi ile karşılaştı.

Silah Tutukluk Yapınca Soygun Gerçekleşti

Söz konusu şüpheli, arkasına yaklaşarak kuyumcuyu tehdit etti ancak ateş etmek istediği silahın tutukluk yapması sonucu soygun planını arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirmeye karar verdi. Toplamda 1 milyon lira değerinde altın çalan 3 zanlı, kuyumcuya ait aracı da zorla alarak olay yerinden kaçtılar.

İhbar Üzerine Hızlı Müdahale

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne yapılan ihbarın ardından ekipler, hemen harekete geçerek zanlıların kaçış güzergahında araştırmalara başladı. Yaklaşık 3 saat içerisinde zanlılar ayrı ayrı yakalanarak gözaltına alındı.

Altınlar Kaynak Makinesinin İçinde Bulundu

Polis, şüphelilerin çalınan altınları yanında bulamadı ve buradan hareketle bir arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, bir kaynak makinesi yanında bulunan vida ve tornavida dikkat çekti. Bu cihazın içinde, çalınan altınların saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen altınlar ve çalıntı otomobil, kuyumcuya geri teslim edildi.

Silah Satıcısı da Yakalandı

Olayın ardından şüphelilerin, soygun sırasında kullandıkları silahı, satın aldıkları kişiye geri iade ettikleri öğrenildi. Arkadaşlarının tutukluk yaptığını belirterek silahı iade eden zanlılar, daha sonra polisin yaptığı operasyonla silah satıcısının da yakalandığı bildirildi.

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