Ankara'da 10 Milyon Liralık El Yazması Kitap Ele Geçirildi

Ankara'da Tarihi Kitap Operasyonu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan iki el yazması kitap ele geçirildi. Bu tarihi eserlerin korunması amacıyla yapılan operasyon, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Elde edilen bilgilere göre, A.K. ve İ.D. isimli şahısların ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişiler hakkında gerekli adli işlemleri başlattı. Ele Geçirilen Kitaplar

Yapılan operasyonda; deri üzerine İbranice yazılmış iki el yazması kitabın ele geçirildiği bilgisi verildi. Bu eserler, kültürel mirasın korunması adına önemli bir çalışma olarak değerlendiriliyor.