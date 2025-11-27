Ankara’da 10 Öğrenci Kantin Poğaçası Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kahramankazan’daki Şehit Fatih Alpaslan Ortaokulu'nda 10 öğrenci, kantinden aldıkları poğaça ve açma sonrası rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:31
Olayın Detayları

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Şehit Fatih Alpaslan Ortaokulu'nda, iddialara göre kantinden alınan poğaça ve açma tükettikten sonra 10 ortaokul öğrencisi rahatsızlandı.

Okul yönetimi, öğrencilerin karın ve baş ağrısı şikayetleri üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan öğrenciler daha sonra sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Olayın ardından, ürünleri okulun kantinine satan pastaneden numuneler alındı ve olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Acil servise ve polikliniğe kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu yetkililerce bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

