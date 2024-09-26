Ankara'da 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Başladı

10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara'daki yeni binada düzenleniyor. Açılış, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yapıldı.

TDK Başkanı Osman Mert'ten Açıklamalar

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Türkçenin her alanda doğru ve güzel kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkçenin Korunmasına Yönelik Kanun çalışmamızı en kısa zamanda yetkili mercilere sunacağız." dedi.

Kurultaydaki Anlamlı Anlar

Kurultayın açılışına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Türk Dil Kurultayı için bestelenen marşı da yer aldı. Marş, 90 yıl aradan sonra ilk defa dinletildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Destek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk dilinin güçlenmesinin, kaybolmakta olan diğer dillerin yaşatılabilmesi için kritik olduğunu vurguladı. "Coğrafyamızda barış ve huzuru sağlamak için Türk dili çalışmalarının artarak devam etmesi gerekiyor." dedi.

Türk Dili Kurultayı'nın Tarihçesi

Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurultayı'nın tarihinde Atatürk'ün büyük katkıları olduğunu ifade ederek, Türk Dil Kurumu'nun önemli çalışmalarından bahsetti. Örs, "TDK'nın 1983'ten bu yana her dört yılda bir kurultayı düzenli şekilde gerçekleştirdiğini" aktardı.

Gelecek Projeler

Osman Mert, Türkçenin uluslararası düzeyde tanıtımı için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. "Eski TDK binasını Türkçe Müzesi'ne dönüştürmeyi planlıyoruz." dedi. Ayrıca, sözlüklerin dijital ortama aktarımına devam ettiklerini belirtti.

21 ülkeden 167 araştırmacının katıldığı kurultay, yarın akşam kapanış oturumu ile sona erecek.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.

Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni binasındaki konferans salonunda düzenlenen 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı başladı.