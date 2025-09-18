Ankara'da 11 Yaşındaki Yiğitcan'ın Bisiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Keçiören, 2 Temmuz

Yiğitcan Altınoğlu (11), Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 1269. Sokak'ta 2 Temmuz'da bisikletiyle bir binanın 8 metrelik istinat duvarından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yiğitcan, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Kazanın ardından aile, bir hafta sonra ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde olay anına dair dikkat çekici kareler gördü. Görüntülerde, kaza öncesinde Yiğitcan'ın yanındaki çocukların bisikletin fren pabuçlarına yönelik hamle yaptığı; daha sonra Yiğitcan'ın aynı bisikletle kaza noktasına gittiği yer alıyor.

Görüntülerden şüphelenen aile, kazanın Yiğitcan'ın yanındaki çocuklar tarafından tasarlanarak meydana geldiğini iddia etti.

Nazlıcan Aygün, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Yiğitcan, bisiklet sürmek için dışarı çıktığında bir hafta önce tanıştığı kişiler tarafından bisikletin frenleri koparılarak ölüme gönderildi. Yiğitcan'ın arkadaşı değillerdi. Benim komşum da değillerdi. Dışarı fazla çıkmıyordu. Hatta dışarı hiç çıkmıyordu, hep ders çalışıyordu. Okul tatil olduğu için onların da orada oynadığını görünce sadece dışarı çıkmak istemişti. Ama dışarı çıkınca da başımıza bu iş geldi." diye konuştu.

Aile, görüntüler ve iddialar doğrultusunda yetkililerden soruşturmanın derinleştirilmesini ve olayın aydınlatılmasını talep ediyor.