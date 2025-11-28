Ankara'da 154 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı, Firma Mühürlendi

Ankara Etimesgut'ta aynı yemekten yiyen 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı; yemek firması belediye ekiplerince mühürlendi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:10
Ankara'da 154 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı, Firma Mühürlendi

Ankara'da 154 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yemek firmasından yemek yiyen işçiler rahatsızlandı. Olay sonrası çok sayıda işçi sağlık kurumlarına sevk edildi.

Olayın Ayrıntıları

Firma tarafından hazırlanan aynı yemekten yiyen 154 işçi, bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Şu anda çevredeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin acil servislerde müdahaleleri sürüyor.

İlk gelen bilgilere göre, 4 işçi yoğun bakımda takip ediliyor. Diğer hastaların durumuyla ilgili tedavi süreçleri devam etmektedir.

Denetim ve Soruşturma

Etimesgut Belediyesi zabıta ekiplerinin firma üzerinde yaptığı denetimde uygunsuzluk tespit edildi. Ekipler, tespitlerin ardından iş yerini mühürledi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor; yetkililer incelemeleri ve sağlık raporlarını değerlendiriyor.

