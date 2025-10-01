Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi

ASKİ, Kesikköprü ana isale hattındaki arıza nedeniyle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı'da yarın saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:07


Ankara'da Altındağ, Mamak ve Gölbaşı'ya su kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki P10 Pompa İstasyonu'nun durdurulduğunu bildirdi. Bu nedenle ilçelerde yarın saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacak.

Etkilenecek Mahalleler

Altındağ: Aydınlıkevler, Gültepe, Güneşevler, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Atıfbey, Başpınar, Battalgazi, Doğantepe, Kale, Solfasol, Feridun Çelik, Aydıncık, Beşikkaya, Karapürçek, Kavaklı ve Tatlar mahalleleri.

Mamak: Diriliş, Gülveren, Bahçelerüstü, Hüseyin Gazi, Harman, Çağlayan alt kotları, Bahçeleriçi alt kotları, Dutluk, Karaağaç, Altıağaç, Çiğiltepe, Derbent, Araplar, Dostlar Tepecik, H. Gazi üst kotları, Bostancık, Ekin, Başak alt kotları, Başak Çamlık, Küçük Kayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Boğaziçi alt kotları, Fahri Korutürk alt kotları, Üreğil TOKİ Konutları, Misket alt kotları, Derbent alt kotları, Büyük Kayaş, Hürel üst kotları, Kızılcaköy alt kotları, Ortaköy alt kotları, Hürel TOKİ Blokları, Çiğiltepe-PTT Evleri, Yeni Bayındır, Kıbrıs alt kotları, Kızılcaköy, Ortaköy, Kıbrıs üst kotları, Eski Bayındır, Kutludüğün, Yeşilbayır alt kotları, Büyük Kayaş üst kotları, Küçük Kayaş alt kotları, Köstence alt kotları, Dostlar üst kotları, Tepecik üst kotları ve Köstence mahalleleri.

Gölbaşı: Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbey mahalleleri.


