DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.962,44 -1,89%
BITCOIN
3.941.840,71 -0,86%

Amasya'da Boğa Besiciyi Boynuzuyla Yere Serdi: O Anlar Kamerada

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir çiftlikte yön değiştiren boğa, zıplayarak besiciye boynuzuyla vurdu; besicinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:12
Amasya'da Boğa Besiciyi Boynuzuyla Yere Serdi: O Anlar Kamerada

Amasya'da çiftlikte dehşet: Boğa besiciyi yere serdi

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir çiftlikte, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ekip hayvanları bir araya toplamak için çalışıyordu.

Bu sırada yön değiştiren bir boğa, aniden zıplayarak bir besici'ye boynuzuyla darbe vurdu. Aldığı şiddetli darbe sonucu yere düşen besici, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Olayın yaşandığı anlar, çiftlikteki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, olayın ani geliştiği ve besicinin kısa süreli şok yaşadığı görülüyor.

Besicinin ölümden döndüğü ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma ve gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

AMASYA’DA BİR ÇİFTLİKTE BESİCİ ÜZERİNE ZIPLAYAN BOĞANIN DARBESİYLE YERE SERİLDİ. O ANLAR KAMERAYA...

AMASYA’DA BİR ÇİFTLİKTE BESİCİ ÜZERİNE ZIPLAYAN BOĞANIN DARBESİYLE YERE SERİLDİ. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BİR ÇİFTLİKTE BESİCİLER...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
2
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
3
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım
4
Ordu Mesudiye’de Tanker Çarpması: Nusret Birlikbaş Hayatını Kaybetti
5
Kemer Mola Evi, Yetişkin Engellilere Nefes ve Meditasyon Hizmeti Başlattı
6
Zonguldak'ta İki Kardeş ve Babaannelerini Öldüren Sanık Hakim Karşısında
7
Sinop’ta ISUSS 2025: Öğrenci Sempozyumunda Bilim ve Sanat Atölyeleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?