Amasya'da Boğa Besiciyi Boynuzuyla Yere Serdi: O Anlar Kamerada

Amasya'da çiftlikte dehşet: Boğa besiciyi yere serdi

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir çiftlikte, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ekip hayvanları bir araya toplamak için çalışıyordu.

Bu sırada yön değiştiren bir boğa, aniden zıplayarak bir besici'ye boynuzuyla darbe vurdu. Aldığı şiddetli darbe sonucu yere düşen besici, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Olayın yaşandığı anlar, çiftlikteki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, olayın ani geliştiği ve besicinin kısa süreli şok yaşadığı görülüyor.

Besicinin ölümden döndüğü ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma ve gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

