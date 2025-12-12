Belarus'tan 180 Kaçak Göçmen Tünelle Polonya'ya Geçti: 130'dan Fazlası Yakalandı

Belarus'tan 180 Kaçak Göçmen Tünelle Polonya'ya Geçti

Narewki sınırında kazılan 1.5 metre derinliğindeki tünel kullanıldı

Polonya Sınır Muhafaza Birimi (Straz Graniczna) Basın Sözcüsü Andrzej Juzwiak yaptığı açıklamada, Belarus tarafındaki 180 kaçak göçmenin sınırda kazdıkları tünelle dün Polonya'ya girdiklerini duyurdu.

Olayın sınırın Narewki bölgesinde yaşandığını belirten Juzwiak, tünelin 1.5 metre derinliğinde olduğunu, giriş kısmının Belarus sınırından 50 metre kadar içeride ormanlık alanda, çıkışının ise Polonya sınırından 10 metre içeride bulunduğunu söyledi.

Juzwiak, "Elektronik sistemler sayesinde Sınır Muhafızları Polonya’ya giren 180 kaçak göçmeni hızlıca tespit ederek harekete geçti, şimdiye kadar 130’dan fazlası yakalandı, geri kalan kaçak göçmenleri arama çalışmaları ise sürüyor" dedi.

Basın sözcüsü, göçmenlerin Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduklarını aktardı. Ayrıca, kaçak göçmenleri Batı Avrupa ülkelerine götürmek amacıyla bölgeye gelen Polonya vatandaşı ve Litvanya vatandaşı iki kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya, Belarus üzerinden gelen kaçak göçmen akımını durdurmak için 2022 yılında sınıra 5.5 metre yüksekliğinde, 186 kilometre uzunluğunda çelikten bir duvar örmüştü. Bu duvarın kaçak geçişleri tamamen durduramaması üzerine, geçtiğimiz ay duvara paralel olarak 4 metre yüksekliğinde tel örgüden oluşacak ikinci bir bariyerin inşa edilmesine karar verilmişti.

BELARUS'TA 180 KAÇAK GÖÇMEN, SINIRDA KAZDIKLARI TÜNELLE POLONYA'YA GİRDİ. KAÇAK GÖÇMENLERİN 130'DAN FAZLASI YAKALANIRKEN, DİĞERLERİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.