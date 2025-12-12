DOLAR
Karın Ağrısı ve Nefes Darlığı Uyarısı: Prof. Dr. Polat Durukan'dan Acil Çağrı

Prof. Dr. Polat Durukan, aynı anda görülen karın ağrısı ve nefes darlığının hayati risk taşıyabileceğini belirterek vatandaşları acile başvurmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:19
Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, son günlerde artış gösteren karın ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri konusunda vatandaşları uyardı. Durukan, bu belirtilerin kimi zaman ciddi ve hayati risk taşıyan hastalıkların erken işareti olabileceğini vurguladı.

Bu iki belirti göz ardı edilmemeli

Bu iki belirti göz ardı edilmemeli diyen Prof. Dr. Durukan, acil servise yapılan başvuruların analizleri sonucu, özellikle ani başlayan karın ağrısı ile nefes darlığının birlikte görülmesinin yalnızca sindirim sistemi ile sınırlı kalmayıp kalp, akciğer, diyafram veya damar sistemi kaynaklı ciddi sorunlara işaret edebileceğini belirtti.

Durukan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: Karın ağrısı çoğu zaman masum bir nedenle ortaya çıkabilir fakat nefes darlığıyla eşleştiğinde klinik tablo tamamen değişir. Akut karın, iç kanamalar, akciğer embolisi, kalp krizi, diyaframa bağlı komplikasyonlar ve benzeri durumların acil müdahale gerektirdiğini söyledi. Vatandaşların şikâyetleri geçiştirmeden acil servise başvurması gerektiğini kaydetti.

Erken müdahale kritik rol oynuyor

Acil servis yetkilileri, karın ağrısı ve nefes darlığının eşlik ettiği vakalarda hastaların hızlı bir şekilde değerlendirildiğini, gerektiğinde kan tetkikleri, görüntüleme yöntemleri ve kardiyolojik incelemelerin acil protokoller kapsamında başlatıldığını bildirdi.

Hastaneden vatandaşlara çağrı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, özellikle aniden başlayan ve şiddetlenen karın ağrısı, nefes almada güçlük, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, soğuk terleme, çarpıntı, karın bölgesinde sertleşme veya hassasiyet, ağrının sırta, göğse veya omza yayılması gibi durumlarda ivedilikle acil yardım çağrısında bulunulması gerektiğini hatırlattı.

