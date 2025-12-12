DOLAR
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Kişi Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 2 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:59
Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunlardan 2 kişi tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-11 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen saha çalışmaları kapsamında 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen maddeler

İl genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 57,74 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 6 adet sentetik ecza ile peçeteye emdirilmiş halde 4 parça toplam 9,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Şüpheliler ve hukuki süreç

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

