Karabük'te Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Kişi Tutuklandı
Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunlardan 2 kişi tutuklandı.
Operasyonun kapsamı
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-11 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen saha çalışmaları kapsamında 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Ele geçirilen maddeler
İl genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 57,74 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 6 adet sentetik ecza ile peçeteye emdirilmiş halde 4 parça toplam 9,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Şüpheliler ve hukuki süreç
Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
