Akyaka Kadın Azmağı'na Kompozit Korkulukla Koruma Tamamlandı

Akyaka Kadın Azmağı'nda Koruma Çalışması Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula’nın Akyaka Mahallesi'nde bulunan doğal sit niteliğindeki Kadın Azmağı çevresinde, alanın yoğun kullanımının ekosisteme zarar vermesini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Proje ve Uygulama Süreci

Proje, Ula Belediyesi talepleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda hayata geçirildi. Turizm açısından büyük önem taşıyan Akyaka’da, özellikle yaz aylarında milyonlarca ziyaretçinin ilgi gösterdiği azmak çevresi için koruma amaçlı düzenleme gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 739 bin TL yatırım ile 240 metre uzunluğunda, çevreyle uyumlu ve dayanıklı ahşap kompozit korkuluk imalatını tamamlayarak nehir kıyısında güvenli ve kontrollü bir kullanım alanı oluşturdu.

Mühendislik ve Malzeme Ayrıntıları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Fahrettin Boyacı, projenin amacının doğal dengeyi korumak olduğunu belirtti. Boyacı, "Bölgenin doğal yapısını korumak için imalat sürecinde beton dökümü yapılmadığını, bunun yerine yüksek dayanımlı taban elemanlarının tercih edildiğini" ifade etti.

Boyacı ayrıca, ahşap kompozit malzemenin içerisine yerleştirilen kutu profil destekleri sayesinde yapının uzun ömürlü ve mukavemetli hale getirildiğini; kullanılan kendir halat detaylarının ise çevreyle uyumlu ve estetik bir görünüm sağladığını açıkladı.

Belediye Başkanı'nın Vurgusu

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sakin Şehir Akyaka’nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Muğla’nın en kıymetli zenginliklerinden biri olduğunu belirterek bu değerleri proje ve yatırımlarla korumaya devam edeceklerini söyledi.

Aras, "Muğla’mızın güzelliklerinden sadece biri olan, doğal akvaryum görünümüyle özellikle yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı misafirimizi ağırladığımız Akyaka Kadın Azmağı’nı koruyan bir projeyi kısa sürede tamamladık. Yerel yönetimler olarak bu değerlerimizi koruyan yatırımları hayata geçirirken aynı zamanda bu güzelliklerin geleceğe miras olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Muğla’mız 13 ilçesindeki güzellikleri ile turizmde söz sahibi olmaya devam edecek" dedi.

Sonuç olarak, uygulanan kompozit korkuluk sistemi, hem doğal dokunun korunmasını hedefliyor hem de ziyaretçilere daha güvenli ve kontrollü bir kullanım alanı sunuyor.

